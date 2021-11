Coronapatiënten bezorgen Limburgse ziekenhuizen zorginfarct: ‘Code Zwart’

Limburgse ziekenhuizen kunnen geen enkele nieuwe coronapatiënt meer aan. Dat schrijven de ziekenhuizen in een gezamenlijke verklaring: ‘We stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct en het hele systeem loopt vast.’ Volgens de ziekenhuizen is er in de provincie sprake van ‘code zwart’.

De NOS meldt:

De bezettingen in de Limburgse ziekenhuizen ligt qua bezetting op het niveau van vorige jaar kerst, schrijven de ziekenhuisbestuurders. Op dat moment bevond Nederland zich in een lockdown. “We voelen ons alleen staan in deze strijd. Kortom: deze situatie is niet meer vol te houden.”

Dinsdag meldde de Volkskrant al dat Limburg net als aan het begin van de coronapandemie een coronabrandhaard is. De provincie kampt met de hoogste besmettingscijfers van heel Nederland. Ziekenhuizen in onder andere Weert, Venlo en Venray kondigden vorige week al opnamestops aan. In tegenstelling tot in de rest van het land, zijn onder de coronapatiënten veel mensen die volledig zijn gevaccineerd. Dat is te verklaren doordat in Limburg relatief veel ouderen wonen die ondanks een vaccinatie kwetsbaar blijven.

Ook elders in het land dreigt de zorg te bezwijken onder het hoge aantal coronapatiënten. Zo liggen de Haagse ziekenhuizen HMC en Haga zo vol met coronapatiënten dat operaties van anderen moeten worden afgebeld, meldt het AD. Bestuursvoorzitter Ingrid Wolf laat weten:

Sommige medewerkers hebben tijdens de pandemie zo hard gewerkt dat ze overwerkt zijn geraakt. Het is een uitdaging om de roosters van het personeel momenteel rond te krijgen. De constante toestroom van Covid-patiënten geeft reden tot zorgen. Het grote verschil met eerdere coronagolven is dat we niet in een lockdown zitten: het gewone leven en de reguliere acute zorg zonder corona gaat ook door en dat merken we maar al te goed.

Tubantia laat ondertussen weten dat de Spoedeisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis MST in Enschede zo vol zijn dat er mogelijk een situatie ontstaat waar patiënten op de gang moeten worden geparkeerd. Spoedeisendehulparts Rein IJmker luidde afgelopen weekend al de noodklok: ‘Het ziekenhuis heeft bijna geen plek meer en in de wijde omgeving is die evenmin te vinden.’