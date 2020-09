Coronatest die razendsnel uitslag geeft komt wereldwijd beschikbaar

Een nieuw soort coronatest die in een kwartier tot half uur duidelijk maakt of een persoon besmet is met het virus wordt over de hele wereld beschikbaar gesteld. Een wereldwijd initiatief om het virus te bestrijden zorgt er voor dat 120 miljoen van dergelijke testen voor iets meer dan 4 euro beschikbaar komen in landen met lage inkomens, meldt The Guardian. De test, die snel en eenvoudig is uit te voeren en een resultaat van hoge kwaliteit levert, ziet er uit als een zwangerschapstest en toont twee blauwe streepjes als een persoon positief wordt bevonden. Het resultaat wordt uitgelezen door zorgmedewerkers.

Er zijn twee van dergelijk testen in de maak. Een ervan, gemaakt door het Koreaanse SD BioSensor, is al via een spoedprocedure goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de andere wordt snel eenzelfde resultaat verwacht. De testen zijn vooral ook zeer welkom bij zorgmedewerkers die over de hele wereld hun leven in de waagschaal stellen om patiënten te helpen en die in arme landen in grote getale slachtoffer worden van het virus.

Het initiatief komt van de ACT accelerator, een internationale samenwerking tussen regeringen, bedrijven en hulporganisaties die in maart is gelanceerd door Frankrijk, de WHO, Europese Commissie en de Gates Foundation. Inmiddels hebben de regeringen van Oostenrijk, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zich achter het initiatief geschaard. Deze landen zullen de tests kunnen bestellen.

NRC schreef onlangs over het initiatief:

Onderdeel van deze ACT Accelerator is een inkoopcombinatie voor vaccins, genaamd Covax. Covax is een mix van eigenbelang en altruïsme: rijke landen betalen, armere landen bieden het volume van hun inwonertal, zodat ze gezamenlijk aan marktmacht winnen bij de inkoop van vaccins. Voor farmaceuten is het voordeel dat Covax bijdraagt aan de ontwikkelingskosten en grote partijen afneemt. Als een vaccin is goedgekeurd, wordt het groot ingekocht en verdeeld over de deelnemende landen, in eerste instantie naar rato van inwonertal. Nederland krijgt volgens dit model evenveel doses als Senegal en Cambodja. Op deze manier moet elk land genoeg krijgen om de 20 procent van zijn inwoners die het hardst bescherming nodig hebben, zoals zorgmedewerkers en kwetsbare groepen, te vaccineren. Als er daarna meer vaccins beschikbaar komen, wordt gekeken naar de specifieke situatie per land.

De Gates Foundation stelt zich garant voor een zekere afnamehoeveelheid van de tests, in ruil daarvoor stellen de farmaceutische bedrijven 20 procent van de productie beschikbaar aan arme landen. 80 procent gaat naar de rest van de landen. Duitsland heeft al 20 miljoen van dergelijke tests besteld.

De tests zijn vanwege de snelheid bij uitstek geschikt om gebruikt te worden in het onderwijs en andere plekken waar snel resultaat geboden is. Als de test in voldoende mate beschikbaar komt kan die ook gebruikt worden om zoveel mogelijk mensen die besmet zijn op te sporen, nog voordat ze verschijnselen vertonen en hen in quarantaine te laten gaan.

Onder optimale omstandigheden zouden de tests volgens de fabrikanten voor 97 procent accuraat zijn. In de praktijk zou het om een accuratesse van 80 tot 90 procent gaan.

cc-foto: Alexander Svensson