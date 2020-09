Coronavirus grijpt verder om zich heen in Europa; recordaantal besmettingen in Nederland

Dinsdag zijn er 1379 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd, meldt het RIVM volgens Nu. Dat is het hoogste aantal besmettingen binnen een etmaal tot nu toe. Het aantal ziekenhuisopnamen is ten opzichte van een week eerder verdubbeld tot 90. Het aantal sterfgevallen is wel afgenomen. Deze week overleden 14 coronapatiënten, drie minder dan de week ervoor.

In België reageert viroloog en topadviseur Marc Van Ranst furieus op het uitblijven van nieuwe maatregelen daar, ondanks de schrikbarende toename in besmettingen. Volgens Van Ranst hebben tegenstanders van maatregelen en coronaontkenners het publieke debat gekaapt en durft de regering nu niet meer in te grijpen, uit angst voor gebrek aan draagvalk.

Het netto resultaat: het draagvlak voor de corona-maatregelen is welbewust weggeveegd.

En dan doet de epidemie wat epidemieën meestal doen wanneer ze een kans krijgen: de epidemie explodeert en de curve gaat pijlsnel omhoog. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 15, 2020

Ook andere Europese landen worstelen met zich verhevigende uitbraken. In de Ierse hoofdstad Dublin is de situatie vertienvoudigd ten opzichte van een paar weken terug. Pubs moeten gesloten blijven, ontvangst van bezoek thuis wordt beperkt en iedereen moet een masker dragen op plaatsen waar geen twee meter afstand gehouden kan worden, maakte premier Micheál Martin bekend.

In Denemarken wordt de horeca in de hoofdstad Kopenhagen en omgeving aan banden gelegd. Alle zaken moeten vanaf donderdag uiterlijk om tien uur ’s avonds sluiten. Gasten moeten bij binnenkomst en verplaatsingen als toiletbezoek een masker dragen, net als het bedienend personeel. Voor privé-feestjes geldt dezelfde sluitingstijd en de regering adviseert burgers helemaal geen feesten te geven. Burgers wordt aangeraden het aantal sociale contacten te beperken tot 5 à 10 mensen uit de directe omgeving.

In Griekenland worden dinsdag nieuwe maatregelen verwacht vanwege een verontrustende stijging in het aantal besmettingen en patiënten die beademd moeten worden. Onder die laatste groep is ook een man van 28 jaar die tot aan de besmetting kerngezond was. Zo’n 15 procent van de besmettingen is inmiddels herleid tot reizigers uit het buitenland. Griekenland, dat de eerste Europese coronagolf goed doorstond, is erg afhankelijk van toerisme.

De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde maandag voor een toename in het aantal sterfgevallen in Europa. Gemiddeld overlijden er in Europa nu dagelijks tussen de 400 en 500 mensen aan het virus. Vooral in Spanje en Frankrijk grijpt het virus steeds meer om zich heen. Bordeaux en Marseille, twee zwaar getroffen steden, hebben nieuwe maatregelen afgekondigd voor horeca en feesten. Staan aan de bar van een café bijvoorbeeld wordt verboden. Ook wordt het aantal toegestane toeschouwers bij sportwedstrijden en evenementen teruggebracht van 5000 naar maximaal 1000. De autoriteiten kondigen aan dat er meer politie en ME wordt ingezet om de maatregelen te handhaven.

De Franse overheid is een indringender informatiecampagne gestart om burgers te overtuigen de regels na te leven.

Oostenrijk heeft maandag de maskerplicht ingevoerd voor bezoek aan winkels, voor horecapersoneel, scholen en openbare gebouwen. Bijeenkomsten zonder vaste zitplaatsen zijn verboden voor gezelschappen van meer dan 50 personen, 100 als de bijeenkomst in de open lucht plaatsvindt. Kanselier Kurz heeft verklaard dat het land aan het begin van een tweede golf staat.