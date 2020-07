Coronavirus houdt geen vakantie, slaat in tal van Europese landen opnieuw toe

Het idee dat het coronavirus net als de griep gedurende de zomer met vakantie zou gaan, blijkt een illusie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) constateerde zaterdag dat er in het voorbije etmaal een recordaantal besmettingsgevallen werd geregistreerd: 212.326. In werkelijkheid ligt het aantal besmettingsgevallen nog veel hoger omdat lang niet iedereen getest wordt. Volgens de officiële cijfers overlijden er nu dagelijks zo’n 5000 mensen aan de ziekte. De meeste besmettingsgevallen worden geregistreerd in landen die al bekend staan als brandhaarden: de Verenigde Staten, Brazilië en India. Alledrie de landen worden geleid door populisten die moeite hebben met het accepteren van wetenschappelijke adviezen.

Ook in Europa gaat het op verschillende plekken weer mis. In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds dit weekend de pubs en bars weer open en dat gaat gepaard met virusverspreidend gedrag. Een Londenaar die door het populaire uitgaansgebied Soho liep, verklaarde het gevoel te hebben “in een petrischaal te wandelen“.

De VRT citeert correspondent Lia van Beckhoven:

“De coronacijfers gaan hier op zich wel de goede kant op, maar ze dalen niet zo snel als de wetenschappers zouden willen”, zegt Van Beckhoven. “De laatste twee weken zitten we op een plateau in de cijfers. Het virus circuleert dus nog en sterker dan in andere Europese landen. Uit een peiling blijkt ook dat het merendeel van de bevolking vindt dat de versoepelingen te snel gaan. Ze verwachten ook dat er een heropleving van het virus zal komen.”

De Britten, die toch al niet bekend staan als rustige stappers, gingen ook in andere steden totaal los op deze zogeheten Super Tuesday, noteert De Standaard:

Politietopman John Apter beschrijft in The Independent de taferelen die hij zaterdag met eigen ogen vaststelde in Southampton. ‘Ik zag naakte mensen, grappige dronkaards, boze dronkaards, vechtersbazen en nog méér boze dronkaards.’ De BBC meldt dat in Kent de politie twee keer moest uitrukken om dezelfde ladderzatte man uit een rivier te vissen. Op de sociale media circuleren tal van filmpjes en beelden van (aangeschoten) meutes die door de Britse hoofdstad strompelen.

In de stad Leicester, gelegen in het midden van het land, was van heropening van de pubs geen sprake. Als gevolg van een ernstige uitbraak van het virus geldt voor de hele stad een totale lockdown. Een enorme politiemacht is op de been gebracht om te voorkomen dat burgers uit het gebied ontsnappen om elders de kroeg in te duiken.

Ook in Dublin ging het zo mis in uitgaansgebieden dat binnen enkele weken een nieuwe uitbraakgolf in Ierland wordt verwacht. Wie een drankje koopt in een pub moet dat volgens de versoepelde regels gepaard laten gaan met een maaltijd van minstens 9 euro of de drank minimaal 100 meter verderop consumeren. Maar die regel wordt massaal geschonden.

In Zwitserland baart de gestage stijging van het aantal besmettingsgevallen grote zorgen. De regering heeft na lang aarzelen besloten mondkapjes verplicht te stellen in het openbaar vervoer in een poging de verspreiding in te dammen. Volgens bondspresident Simonetta Sommaruga lukt het nog niet om de juiste balans te vinden in het versoepelen van de maatregelen.

In Spanje is in de Catalaanse stad Lerida en omgeving opnieuw een lockdown van kracht. 200.000 mensen zitten vast in het gebied en hebben huisarrest nadat er binnen een etmaal 60 nieuwe besmettingen werden geconstateerd. België heeft het reisadvies voor Spanje opgeschaald naar oranje, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Reizigers die terugkeren uit de getroffen gebieden moeten zich laten testen en de uitslag in quarantaine afwachten. Nederland heeft het reisadvies nog niet aangepast.

Zondag werd ook het kustgebied A Mariña in Galicië in het noordwesten van Spanje in lockdown geplaatst. 70.000 mensen mogen tot vrijdag het gebied niet meer uit, tenzij voor werk. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat nieuwe uitbraken van het virus te herleiden zijn tot enkele horecazaken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft sinds deze week wel code oranje af voor Portugal omdat het aantal uitbraken rond Lissabon en Porto verontrustend toeneemt. Nederland heeft eerder aangekondigd vakantiegangers die nu verblijven in uitbraakgebieden niet meer te repatriëren.

In Marokko is de hoogste stijging van besmettingen geconstateerd sinds het begin van de epidemie. Zondag werden bijna 700 nieuwe gevallen geregistreerd. De meeste besmettingen komen van een visverwerkingsfabriek in de zuidelijke havenstad Safi. De 300.000 inwoners zijn onder huisarrest geplaatst. Marokko is vorige maand begonnen met het versoepelen van de maatregelen.

Veilig is het nog wel op Malta waar het aantal besmettingsgevallen nu is gedaald tot 11. De eilandstaat heeft inmiddels meer dan 100.000 testen uitgevoerd om het virus op te sporen.

In Italië stijgt het aantal coronagevallen weer. In bijna de helft van de gevallen gaan het om buitenlanders die terugkeren nadat ze de lockdown in eigen land hebben uitgezeten. Het AD schrijft:

Op dit moment zijn er in heel Italië zo’n vijftig kleine brandhaarden, vaak niet meer dan een handvol personen, maar de overheid maakt zich zorgen. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van de nu besmette Italianen lager is dan tijdens het hoogtepunt van de epidemie, een indicatie dat mensen het virus oplopen in het uitgaansleven. Het instorten van de verkoop van mondkapjes, apothekers spreken van een daling van 70 procent, geeft aan dat mensen de behoedzaamheid hebben laten varen. De autoriteiten dringen er op aan dat het gevaar op besmetting nog steeds op de loer ligt en dat voorzichtigheid geboden is.

In Italië wordt overwogen besmette patiënten gedwongen op te laten nemen. Dit nadat een zakenman die terugkeerde uit de Balkan en besmet bleek maar weigerde naar het ziekenhuis te gaan. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een nieuwe uitbraak in Vicenza.

Griekenland sluit uit voorzorg de grens voor Serviërs omdat in Belgrado sprake is van de hoogste stijging in besmettingsgevallen sinds april.

In Oostenrijk zijn nieuwe besmettingsgevallen geconstateerd onder medewerkers in vleesindustrie.

In België wordt bezorgd gekeken naar versoepeling van de maatregelen, zoals het toestaan van dansen op feesten. De Morgen schrijft:

Als één aanwezige persoon besmet is zonder het te weten, kan een dansfeest een ‘superspreading event’ zijn, vreest Vlieghe. “Een paringsdans kan zo een virale paringsdans worden. Wij zijn hier als maatschappij nog niet klaar voor. Als je de epidemie snel weer op gang wil trekken, moet je dit vooral doen.”

Experts vrezen dat door vakantiereizen de verspreiding van het virus weer zal toenemen.