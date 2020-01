Coronavirus vliegt de wereld rond

In Brussels ziekenhuis wordt een patiënt op mogelijke besmetting met het coronavirus onderzocht. De uitslag van het onderzoek wordt in de loop van zaterdag verwacht. In Frankrijk, dat beschikt over snelle testmethodes, zijn inmiddels drie gevallen van besmetting geconstateerd, in Bordeaux en Parijs. Het gaat om mensen die recent arriveerden uit China. Ze worden in isolatie verzorgd en de autoriteiten trachten de mensen met wie ze in de tussentijd in contact zijn geweest op te sporen. Aanvankelijk werd door media gemeld dat een van de zieken door Nederland was gereisd maar dat bleek onjuist.

Quels sont les symptômes du virus 2019-nCoV > https://t.co/WwSklcZN4b pic.twitter.com/TATdsu2n3H — Le Parisien (@le_Parisien) January 24, 2020

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 1300 besmettingen geconstateerd van het virus. Er zijn 41 mensen overleden als gevolg van het nieuwe virus dat in december in de Chinese stad Wuhan opdook. Een van de slachtoffers is een gepensioneerde arts die al kampte met hartklachten. Het virus is vooral een risico voor mensen met een zwakke gezondheid.

De Chinese autoriteiten hebben Wuhan en twaalf andere steden afgesneden van de buitenwereld om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In verband met de viering van het Chinese nieuwjaar reizen vele inwoners door het land om familie te bezoeken. In Hongkong en andere steden zijn de festiviteiten rond de jaarwisseling afgelast.

Het virus lijkt zich vooral te verspreiden omdat de dragers de wereld rond reizen. Het besmettingsgevaar is volgens het RIVM niet hoog, zo verklaart een woordvoerder tegenover de NOS. Het instituut verwacht vooralsnog geen uitbraak in Nederland.

Volgens het RIVM is de kans daarop klein, omdat het virus niet heel besmettelijk lijkt te zijn. “Dit verandert de situatie niet”, zegt Harald Wychgel van het RIVM. “Dit is niet onverwacht. We wisten dat dit kon gebeuren en zijn er op voorbereid. Het ligt in de lijn der verwachtingen.”

Eerder deze week besloot de wereldgezondheidsorganisatie WHO al dat het coronavirus vooralsnog geen gezondheidscrisis veroorzaakt.