Coronavirus voelt zich het meeste thuis bij populisten

Het coronavirus slaat het hardste toe in landen met populistische leiders die de wetenschap negeren. Dat zegt gezondheidsdeskundige Lawrence Gostin van Georgetown University in een interview met PBS News Hour. Landen met veel coronabesmettingen zoals de VS, Brazilië, India en het Verenigd Koninkrijk hebben stuk voor stuk populistische leiders die het virus hebben gebagatelliseerd.

In Nederland laten de aanhangers van populistische partijen zich ook minder gelegen liggen aan de coronamaatregelen. Met name aanhangers van Forum voor Democratie en de PVV zeggen de regels te negeren.

Forum-leider Thierry Baudet en Wybren van Haga zaaien regelmatig twijfel over de adviezen van artsen en wetenschappers. Zo zegt Baudet dat hij corona-ontkenner Willem Engel steunt en denkt Van Haga ten onrechte dat de PCR-test niet werkt.

