Covid-uitbraak op middelbare school: tientallen besmettingen, docent op IC

Een school voor voortgezet onderwijs in Goes is in elk geval tot en met woensdag gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus onder leerlingen en medewerkers. Dat meldt BN De Stem. Eén docent is opgenomen op de intensive care. Voor het weekend waren er 32 besmettingen bekend, dit weekend kwam daar een nog onbekend aantal bij.

Het gaat om het Ostra Lyceum waarvan een week geleden de vmbo-afdeling al terugschakelde naar online onderwijs vanwege besmettingen. Het plan was om maandag de klassikale lessen te hervatten, maar nu blijkt dat de uitbraak zich heeft verspreid naar andere locaties van de school.

Sinds 7 juni zijn middelbare scholen weer open, na maandenlang online les te hebben gegeven. Op scholen is voor leerlingen onderling ook de anderhalvemeterregel komen te vervallen. Bij de heropening maakten onderwijsbonden zich al druk dat het loslaten van de regels zo vlak voor de zomervakantie, tot onveilige situaties kon leiden voor het onderwijspersoneel.