Curaçaose slavenregisters online beschikbaar

Vanaf maandagmiddag zijn de Curaçaose slaven- en emancipatieregisters online beschikbaar. Die kunnen worden geraadpleegd via de websites van de Nationale Archieven van Curaçao en Nederland. De registers zijn een belangrijke bron voor mensen die op zoek zijn naar hun Curaçaose familieverleden.

Het Nationaal Archief legt uit:

Het slavenregister van Curaçao is een registratie van iedereen die eigendom was van particuliere slaveneigenaren op Curaçao in de periode 1839 tot de afschaffing van slavernij in 1863. Per persoon worden voornaam, geboortejaar, de naam van de moeder en de naam van de slaveneigenaar vermeld. Daarnaast is er ook informatie in te vinden over geboorte, overlijden, verkoop van mensen en de in- en uitvoer van mensen, want Curaçao bleef ook in de negentiende eeuw een centrum van kleinschalige internationale slavenhandel. De emancipatieregisters zijn registers van mensen die per 1 juli 1863 vrijkwamen uit slavernij. Ze zijn een belangrijke aanvulling op het slavenregister, omdat in de emancipatieregisters de achternamen staan die mensen in 1863 kregen.