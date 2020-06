Curve nog lang niet plat: recordaantal bevestigde infecties wereldwijd

Niet eerder werden er wereldwijd zoveel coronabesmettingen gerapporteerd als nu. Dankzij nieuwe hotspots in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten ligt het dagelijks aantal bevestigde besmettingen inmiddels boven de 100.000. Dat meldt The New York Times.

Er zijn op dit moment twee keer zoveel landen waar het aantal besmettingen toeneemt dan landen met een afname. Met name in Nepal, Mauritanië, Libië en Ethiopië loopt het aantal infecties nu hard op: er is in die landen nu sprake van een wekelijkse verdubbeling van het aantal vastgestelde gevallen. In Zuid-Afrika, waar de meeste bevestigde gevallen zijn in Afrika (ruim 37.000), verdubbelt het aantal besmettingen nu elke vijftien dagen.

In Brazilië zijn tot nu toe een half miljoen besmettingen vastgesteld. Er zijn meer dan 30.000 Brazilianen overleden aan Covid-19. De radicaal-rechtse president Jair Bolsonaro heeft de laatste twee ministers van Volksgezondheid ontslagen.

Ook in Peru, dat als eerste land in Zuid-Amerika een lockdown voor het hele land afkondigde, gaat het de verkeerde kant op. Er zijn inmiddels 170.000 bevestigde gevallen. Hoewel er officieel vijfduizend mensen aan het virus zijn overleden, bedroeg de oversterfte in mei 14.000. Dat wijst erop dat veel mensen thuis overlijden, omdat de ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet aankunnen.

Het aantal bevestigde infecties stijgt ook, omdat de gezondheidsautoriteiten wereldwijd meer testen. Aan het begin van de uitbraak was er in veel landen te weinig testcapaciteit. Ook in Nederland werd de verspreiding van het virus om die reden niet goed in kaart gebracht.

Wereldwijd zijn er tot nu toe ten minste 387.100 mensen aan Covid-19 overleden. Bij meer dan 6,5 miljoen mensen is een infectie vastgesteld.

cc-foto: GovernmentZA