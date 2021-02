David versus Goliath op de Ring Utrecht: de strijd om Amelisweerd

Bij het besluit de snelweg A27/A12 Ring Utrecht te verbreden, waarbij een fors deel van natuurgebied Amelisweerd moet wijken voor nieuw asfalt, heeft het ministerie nagelaten alle relevante informatie aan te leveren. Dat blijkt in een reportage van Zembla. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had stikstofberekeningen of actuele verkeersprognoses aan de commissie voor de milieueffectrapportage moeten voorleggen, maar verzuimde. Tegenstanders die bezwaar maken staan nu op een achterstand.

In 2019 werd een eerder besluit hierover van de minister al vernietigd door de Raad van State vanwege de verhoogde stikstofuitstoot die de wegverbreding met zich meebrengt. Maar omdat het kabinet de maximumsnelheid verlaagde naar 100 km per uur, waarmee de uitstoot werd verlaagd, tekende nu demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen een nieuw tracébesluit, tot grote ontevredenheid van onder meer de gemeente en de provincie Utrecht die niets zien in het verruilen van het 200 jaar oude bos voor een extra strook asfalt.

Om opnieuw bezwaar te maken bij de Raad van State is het nodig dat de commissie voor de milieueffectrapportage een oordeel vormt. Dit wordt namelijk door de Raad van State als onafhankelijk en deskundig beschouwt. Maar omdat de benodigde gegevens niet zijn aangeleverd door het ministerie, is dat nu niet mogelijk. Een stichting van bewonersgroepen en natuurorganisaties, Kerngroep Ring Utrecht, tekent nu beroep aan bij de bestuursrechter. Zembla volgt hen daarbij. Een oneerlijke strijd van vrijwilligers tegen een heel ambtelijk apparaat, zegt een van de leden van de Kerngroep: ‘Het is David tegenover Goliath’.

Volgens het ministerie was het echter helemaal niet noodzakelijk om alle informatie naar de commissie te sturen. Dat zou in de fase van de planuitwerking niet wettelijk verplicht zijn. De commissie zelf beaamt dat, maar noemt het een omissie in de wet. Volgens voorzitter Eric van der Burg zou er een verplicht eindadvies van de commissie moeten worden opgenomen in het traject. Oud-voorzitter van de commissie en oud-senator voor de VVD Niek Ketting ziet daarnaast nog een ander bezwaar tegen de afbraak van Amelisweerd: ‘Je moet als rijk heel goed nadenken, dat als een provincie én een gemeente én de burgers iets liever niet willen, of het dan wel een verstandig besluit is.’

