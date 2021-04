Kee & Van Jole bespreken deze week het coronabeleid, de vaccinatie en de kabinetsformatie. Van Jole constateert dat de wetenschap niet meer leidend is in het beleid en dat het nu bepaald wordt door de bevolking. “Je ziet dat aan het afgelasten van Oranjedag in Breda maar ook aan de versoepelingen. Dat is een aanpassing aan de situatie die er de facto al was. De terrassen waren nog niet open maar je zag steeds meer mensen drinken op straat en in de openbare ruimte. Het belangrijkste is dat door het nieuwe beleid de strandtenten open kunnen, dat je daar met een huishouden op een terrasje kunt gaan zitten in de meivakantie. Maar zo wordt dat niet gebracht, tijdens de persconferentie blijft het allemaal heel abstract. Ze zijn bang dat er in talkshows over gepraat gaat worden.”

Kee ziet het anders: “De versoepelingen staan precies vermeld in het stappenplan dat vorige week gepresenteerd wordt. Grote kans dat op 28 april ook de versoepelingen volgen die bij die datum staan vermeld.”

Kee heeft ook alle begrip voor Hugo de Jonge die zondag in wielertenue verscheen bij het Catshuisoverleg nadat hij op zijn racefiets van Rotterdam naar Den Haag was gefietst. “Volkomen terecht dat hij dat doet. Ik gun het hem ook van harte. Die man zit alleen maar in meetings en tijdens zo’n rit kun je ook even helemaal je hoofd leegmaken,” aldus de parlementair redacteur die volgens ingewijden zelf ook geen onverdienstelijk wielrenner is.

Van Jole ziet het met andere ogen aan. “We zitten in de grootste crisis van na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn duizenden mensen gestorven. Dan vind ik dat ongepast.”

Daarna gaat het over de kabinetsformatie. Volgens Kee houden GroenLinks en PvdA elkaar nu steviger vast dan ooit tevoren, Van Jole daarentegen acht de kans groot dat GroenLinks toch alleen in formatiepoging stapt. Hij vindt het overigens waarschijnlijker dat aan het einde van de rit de huidige coalitie gewoon doorgaat. “Dat was immers ook de boodschap van de verkiezingsuitslag.”\