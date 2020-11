Defensie houdt burgers in de gaten om sociale onrust over coronacrisis te voorspellen

Een speciaal opgerichte hi-tech organisatie van de Koninklijke Landmacht verzamelt op grote schaal informatie over de samenleving. Doel van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) is het in kaart brengen van desinformatie en subversieve activiteiten die de samenleving kunnen ontregelen. Defensie houdt daartoe onder meer de media-activiteiten van de ontspoorde oud-presentator Robert Jensen in de gaten. Ook platforms als die van Viruswaanzin en Gele Hesjes kunnen vanwege hun activiteiten op interesse van de krijgsmacht rekenen. De militairen brengen ook in kaart waar de in grote oplage gedrukte ‘Gezond Verstand’-krant met berichten die sterk lijken op Russische desinformatie verspreid wordt. Dat onthult NRC in een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten.

Defensie wil met het centrum oefenen in het voorspellen van sociale onrust en de effecten van desinformatie-campagnes in kaart brengen. Het leger heeft bij buitenlandse (vredes-)missies steeds meer te maken met dergelijke fenomenen maar beschikt amper over mogelijkheden om er mee te oefenen. De krant schrijft hoe het LIMC op basis van eigen analyses voorspelde dat een demonstratie van Viruswaanzin in Den Haag uit zou kunnen draaien op gewelddadigheden. De militairen stuurden hun rapport ongevraagd aan de plaatselijke politie die het negeerde maar later erkende dat de analyse juist was geweest.

De activiteiten van het LIMC, onder leiding van commandant Patrick Dekkers, staan op gespannen voet met de wet en takenbeperking van de krijgsmacht, zo die niet al overschreden worden. Zo mag defensie nooit op eigen initiatief assistentie verlenen aan de civiele autoriteiten. Bij verzoeken wordt altijd streng gekeken of er geen sprake is van een glijdende schaal. Uit het artikel van NRC blijkt dat het LIMC militairen die werden ingezet ter bestrijding van de coronacrisis stiekem gebruikte als informatieverzamelaars. Dat is in strijd met de bewering van het LIMC dat het louter werkt met openbare bronnen.

Dekkers gelooft heilig dat moderne oorlogsvoering grotendeels digitaal plaatsvindt en in het hoofd van mensen. Een klein jaar voor de oprichting van het LIMC zegt hij op de militaire academie in Breda: „We moeten gaan kijken naar persona’s, avatars, e-mailadressen, Twitteraccounts. Daar kun je beïnvloeden wat mensen te zien krijgen, onder meer door grootschalige microtargeting op bijvoorbeeld Facebook.” En, vol vuur: „We moeten de ballen hebben om gewoon aan de slag te gaan in de grey zone.”

Binnen defensie en zelfs binnen het LIMC heerst onrust over de toegepaste werkwijze van de uiterst ambitieuze leiding. Ook de militaire inlichtingendienst MIVD is er niet gelukkig mee. In augustus is de betreffende commandant op het matje geroepen en te verstaan gegeven dat rapportages niet meer buiten de eigen organisatie verspreid mogen worden.