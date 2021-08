Delta-variant houdt huis bij kinderen in Florida en Texas

In Florida en Texas liggen meer kinderen met covid-19 in het ziekenhuis dan ooit. In de twee Amerikaanse staten zijn zo’n 180 minderjarigen opgenomen, meldt de Miami Herald. Volgens de krant is er geen enkele leeftijdsgroep waar het aantal besmettingen zo snel stijgt als bij kinderen onder de twaalf. In een maand tijd verzevenvoudigde het aantal positieve testen bij jonge kinderen.

Artsen denken dat de snelle toename het gevolg is van de lage vaccinatiegraad bij de groep onder de 20. De coronavaccins zijn nog altijd niet goedgekeurd voor kinderen onder de twaalf. Ook de opmars van de Delta-variant, die duizend keer zoveel virusdeeltjes produceert als het oorspronkelijke coronavirus, speelt waarschijnlijk een grote rol.

⚠️”In last 10 days alone, before school has even opened, 4 school-aged children have been admitted to hospitals.” ~a Florida school superintendent begs @GovRonDeSantis for temporary mask mandate in schools. This FL kid was in pediatric ICU for 3 days⬇️ 🧵pic.twitter.com/6fSC2TMxId — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 5, 2021

Sommige schooldistricten in Florida hebben inmiddels aangekondigd dat scholieren en studenten weer mondkapjes moeten dragen als het nieuwe studiejaar begint. Ook de Centers for Disease Control and Prevention (het Amerikaanse RIVM) adviseren docenten en scholieren om binnen een mondkapje te dragen.

De Republikeinse gouverneur van de staat, Ron DeSantis, is daar fel tegenstander van. Hij vindt dat de keuze om mondkapjes te dragen moet worden overgelaten aan de ouders. Trump-fan DeSantis moet weinig hebben van coronamaatregelen: hij was het afgelopen jaar traag met het nemen van coronamaatregelen en snel met het opheffen ervan.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in Florida nog nooit zo hoog geweest als nu.