Democratische nominatie wordt strijd tussen Sanders en Biden

Een paar weken geleden stond Joe Biden er nog slecht voor, maar op Super Tuesday komt de voormalige vicepresident als opmerkelijke overwinnaar uit de bus. Hoewel Bernie Sanders de meeste stemmen haalde in de grootste staat, Californië, trekt Biden aan het langste eind in Texas. “De zaken zien er verschrikkelijk uit, verschrikkelijk goed”, zei Biden in een toespraak voor zijn aanhangers in Californië.

Lange tijd gingen politieke junkies ervan uit dat Sanders Texas zou winnen. Maar op het laatste moment kwam Biden alsnog langszij. Volgens een analyse van CNN deed Biden het vooral goed onder kiezers die op het laatste moment beslisten: van hen koos bijna de helft voor de man die ook in 1988 en 2008 al eens probeerde de Democratische presidentskandidaat te worden.

Call it a W. Thank you, Texas. pic.twitter.com/iXFI1ys9wi — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 4, 2020

Behalve in Texas deed Biden het ook goed in andere zuidelijke staten. De voormalige vicepresident won onder meer in Virginia, North Carolina en Alabama. Ook de overwinning in Minnesota was opmerkelijk: menigeen ging ervan uit dat die staat naar Sanders zou gaan. De senator van Vermont won wel in zijn thuisstaat en in de staten Utah en Colorado.

Gelet op de resultaten op Super Tuesday ligt het voor de hand dat de strijd om de Democratische nominatie nu een tweestrijd wordt tussen Biden en Sanders. De resultaten van Michael Bloomberg, die al zijn geld (of nouja, een deel van zijn miljarden) op Super Tuesday had gezet, stellen teleur. Voor Elizabeth Warren lijkt de strijd voorbij: zelfs in haar thuisstaat Massachusetts verloor ze van Biden. Warren lijkt echter nog niet van plan de handdoek in de ring te gooien, zo blijkt uit een bericht aan haar achterban.