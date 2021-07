Demonstranten tegen coronamaatregelen belagen testende apotheker

Geen video? Klik hier.

Grimmige taferelen in de Zuid-Franse stad Montpellier waar demonstrerende corona-ontkenners en hun sympathisanten een testfaciliteit van een apotheker belaagden en intimideerden. De demonstranten, die zich keren tegen restricties voor ongevaccineerden, scandeerden kreten als colabo, de afkorting voor collaborateur. Ze eisten dat de gezondheidswerkers zouden vertrekken. Net als in andere landen vergelijken de corona-ontkenners die immuun zijn voor zaken als historisch besef, ook daar de maatregelen die genomen worden om de volksgezondheid te beschermen met het terreurbewind van de nazi’s.

In Montpellier demonstreerden naar schatting 8500 mensen tegen de coronamaatregelen. De Huffington Post spreekt van een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorige week toen in de stad 5500 mensen de straat opgingen. Waarnemers constateren dat de protesten een voortzetting lijken van de Gele Hesjes-beweging maar dan onder een andere noemer. De protesten keren zich tegen de invoering van een gezondheidspas maar ook tegen de bezuinigingen op de gezondheidszorg door “de ultraliberale regering van Macron”, aldus een gevaccineerde verpleegkundige die zich bij de demonstranten had gevoegd.

Een meedemonstrerende horecamedewerker die zegt noch antivax noch extreemrechts te zijn verklaart: “Ik ben een ober, ik heb nooit een politieagent willen worden. (…) Ik vind het walgelijk dat ons wordt gevraagd te gaan controleren wie er ingeënt is en wie niet, het maakt mijn werk onmogelijk en uiteindelijk bezorgt deze gezondheidspas veel mensen wanhoop.”

« Assassin », « collabo », des manifestants s’en prennent au pharmacien réalisant des tests de dépistage rue de Maguelone à Montpellier. #manif31juillet (1/2) pic.twitter.com/4M7mSLCOtm — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) July 31, 2021

Het totaal aantal demonstranten in verschillende steden in Frankrijk bedroeg naar schatting meer dan 200.000, waarvan zo’n 15.000 in Parijs. In de hoofdstad werden ook weer journalisten aangevallen door de demonstranten die in de praktijk weinig op hebben met persvrijheid. Persbureau AFP heeft daarom besloten de berichtgeving via foto’s op te schorten. Het is het derde opeenvolgende weekend dat er protesten plaatsvinden. De eerste keer kwamen er zo’n 100.000 mensen op de been.