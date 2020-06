Demonstranten trekken standbeeld slavenhandelaar omver

Demonstranten tegen racisme hebben in de Engelse plaats Bristol een standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston omver getrokken en in het water gegooid. Een petitie om het standbeeld weg te halen, was eerder al meer dan 11.000 keer ondertekend.

Protesters in Bristol pull down a statue of slave trader Edward Colston pic.twitter.com/PRanr2Duqo — Rohit Kachroo (@RohitKachrooITV) June 7, 2020

Colston was tussen 1672 en 1689 verantwoordelijk voor het transport van 100.000 tot slaafgemaakten van West-Afrika naar de Cariben en Amerika, schrijft The Guardian. De tot slaafgemaakten werden gebrandmerkt: op hun borst werden de initialen van Colstons bedrijf aangebracht.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen vervoeren, waren de ruimen in Coltons schepen klein. De zeventiende eeuwse slavenhandelaar vervoerde ook vrouwen en kinderen (vanaf zes jaar). Bij de overtocht kwamen naar schatting 20.000 mensen om het leven door de onhygiënische omstandigheden aan boord. Zij werden in zee gegooid.

Het standbeeld voor Colston werd 174 jaar na zijn dood geplaatst, een halve eeuw nadat de Britten de slavernij hadden afgeschaft. Er zijn verscheidene straten en scholen naar de slavenhandelaar vernoemd. In 2018 besloot de toenmalige lord mayor van Bristol, Cleo Lake, een schilderij van Colston uit haar werkkamer te laten halen. Volgens haar was het portret beter op zijn plaats in een slavernijmuseum.