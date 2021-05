Denemarken compenseert 30-jarige vrouw voor schade na vaccinatie met AstraZeneca

In Denemarken ontvangt een 30-jarige vrouw compensatie voor de bijwerkingen van het AstraZeneca vaccin. De vrouw kreeg na toediening van het middel last van zeldzame bloedpropjes die bekend staan als VITT (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia) . De medische raad Patienterstatningen, die over compensatie oordeelt, stelt tegenover dagblad Politiken dat er na het bekijken van het medisch dossier van de vrouw geen twijfel bestaat over het directe verband tussen het vaccin en haar complicaties.

De vrouw kreeg enkele dagen na toediening van het vaccin last van zeer zware hoofdpijnen en belandde in het ziekenhuis. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. De dokter vroeg me hoe erg het was op een schaal van 1 tot 10. Ik zou liever sterven,” zegt ze in Ekstra Bladet.

Er werden bloedpropjes in haar hersenen en lever aangetroffen. Volgens de Patienterstatningen is het verband met het vaccin ook duidelijk omdat de effecten zo zeldzaam zijn. De compensatie bestaat vooralsnog uit het vergoeden van de dagen dat ze ziekteverlof moet opnemen. Mocht ze langer last houden van de bijverschijnselen dan kan er mogelijk meer compensatie volgen. Aangezien de vrouw het vaccin moest nemen vanwege haar werk in het onderwijs kan ze mogelijk ook aanspraak maken op vergoeding wegens een arbeidsongeval.

Bij de Patienterstatningen zijn tot nu toe 158 aanvragen ingediend voor compensatie als gevolg van bijwerkingen van vaccins. In 115 gevallen gaat het om AstraZeneca, 38 van Pfizer en 5 na Moderna. De raad stelt dat het niet ongebruikelijk is dat er compensatieverzoeken worden ingediend na vaccinatie, bijvoorbeeld na inentingen tegen griep of kinderziekten. “Het is zeer onaangenaam voor de betrokkenen en daarom is het goed dat er een compensatiemogelijkheid bestaat.”

De onderwijsassistente kampt nog steeds met de gevolgen van de vaccinatie in januari. Inmiddels is ze weer voorzichtig aan het werk, voor 12 uur per week.