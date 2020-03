13.000 Nederlanders jarenlang afhankelijk van Voedselbank

Er zijn 13.000 mensen die al meer dan drie jaar lang gebruik moeten maken van de Voedselbank. Eigenlijk is dat niet de bedoeling: de producten van de Voedselbank zijn bedoeld als tijdelijke noodhulp, bijvoorbeeld voor mensen die in de schuldsanering zitten.

De NOS meldt dat het aantal langjarige gebruikers van de Voedselbank sterk toeneemt. Terwijl nu 15 procent van de ‘klanten’ al meer dan drie jaar gebruik maakt van de Voedselbank, was dat vijf jaar geleden maar 5 procent.

Wilhelmien Verest is bij de Voedselbank Eindhoven verantwoordelijk voor de intake van nieuwe en bestaande klanten. “We toetsen ieder half jaar of mensen nog aanspraak mogen maken op onze hulp”, zegt Verest. “Steeds vaker zien we geen verbetering in de financiële situatie. Het gaat dan vaak om oudere, chronisch zieke of invalide klanten. Die laten we dan toch maar toe.”