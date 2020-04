Dertigers en veertigers met Covid-19 getroffen door beroertes

Het nieuwe coronavirus vormt niet alleen een bedreiging voor de longen, maar ook voor andere belangrijke organen. Zo waarschuwen Amerikaanse onderzoekers voor een toename van het aantal beroertes, onder meer bij dertigers en veertigers zonder onderliggende aandoeningen. Dat meldt de Washington Post.

De onderzoekers vermoeden dat er bij sommige patiënten overal in het lichaam bloedstolsels ontstaan. Daardoor raken de slagaders in de hersenen vernauwd of verstopt. Volgens de onderzoekers worden Covid-19-patiënten met name getroffen door zeer ernstige beroertes, waarbij grote delen van de hersenen worden aangetast. Patiënten raken verlamd en verliezen hun spraakvermogen, of overlijden.

Het is nog onduidelijk of de bloedstolsels ontstaan door het coronavirus of door een reactie van het immuunsysteem op het virus, verklaart neuroloog Sherry H-Y Chou van het University of Pittsburgh Medical Center tegenover de Washington Post.

Opmerkelijk is dat veel patiënten nog relatief jong zijn. In onderzoek dat komende week wordt gepubliceerd in het New England Journal of Medicine worden de zaken behandeld van patiënten van 33, 37, 39, 44 en 49 jaar.

“We hebben nog nooit zoveel vijftigers, veertigers en eind-dertigers gezien met deze problemen”, zegt neuroradioloog Eytan Raz. “Normaal gesproken vinden we een patiënt van 60 jong.” Een mogelijke verklaring is dat gezonde, jonge mensen de longproblemen van Covid-19 overleven, maar vervolgens het slachtoffer worden van andere complicaties.

cc-afbeelding: VSRao