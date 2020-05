Diederik Samsom: ‘Nederland ligt op alle punten dwars’

Nederland ligt op alle punten dwars bij het aanpassen van de meerjarenbegroting die de Europese Commissie binnenkort wil presenteren. Dat zegt Diederik Samsom, kabinetschef van de vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans, in de podcast Betrouwbare Bronnen.

Afgelopen voorjaar blokkeerde Nederland het verhogen van de begroting. Volgens Samsom was die discussie ‘klein bier’ vergeleken bij wat er nu nodig is om uit de coronacrisis te komen.

“Er is een veel groter probleem bijgekomen met de vraag: hoe groot moet het herstelpakket zijn, waar komt het geld vandaan en waar moet het naartoe. En alweer voert Nederland de troepen aan. Nederland ligt op alle punten dwars”, zegt Samsom.

“We hebben te maken met een gezondheidscrisis en intussen is de economische recessie al begonnen. Als we daarvan willen herstellen, moet je snel en zonder dralen heel veel investeringsgeld beschikbaar stellen aan bedrijven en aan de samenleving om weer op te kunnen krabbelen.”

Samsom is het brein achter het nieuwe Europese klimaatbeleid, de Green Deal. Hij kijkt ‘met enige zorg’ naar ons land. “Nederland moet met zichzelf in gesprek”, zegt hij. “Het wil een stevig klimaatbeleid en goed uit de coronacrisis komen, maar het verzet zich tegen een hogere Europese begroting. Dat kan niet allebei tegelijk. Je zou kunnen zeggen: laat Nederland een goed gesprek voeren met zichzelf.”

De Europese Commissie komt over enkele weken met een herziene begroting, waar ook het herstelplan om uit de coronacrisis te komen is opgenomen. Samsom: “Een van de manieren om de rijen te kunnen sluiten is de Green Deal. Want de lidstaten zijn het in grote mate eens dat we het herstel van de economie het beste kunnen doen met een sprong in de toekomst. Nederland voert de troepen aan bij het verzet om meer geld, maar Nederland voert ook de troepen aan als het gaat om investeren in de Green Deal.”

“Ik denk echt dat we de fase voorbijzijn dat ieder voor zich de crisis te lijf kan. Het cynische is: Nederland zou het misschien nog wel kunnen, het is economisch en financieel sterk. Maar daar heb je niets aan als je je spullen niet kan verkopen aan landen die onderuit zijn gegaan. En heel veel onderdelen van onze productieketen zijn helemaal Europees geworden. 40 procent van de onderdelen van een Volkswagen komt uit Noord-Italië. Als daar de industrie inzakt, gebeurt er dus niets meer. Ik hoop dat Nederland dit op tijd gaat beseffen.”

Volgens Samsom moet Nederland haast maken. “We hebben niet heel veel tijd om ook onze burgers mee te nemen. Als die geen vertrouwen in de toekomst hebben, houden ze de hand op de portemonnee. En ze worden er ook niet ondernemender van. Je gaat geen huis kopen, geen gezin stichten. Als het vertrouwen van de Europeanen een slag wordt toegebracht doordat regeringsleiders het niet met elkaar eens kunnen worden, dan hebben we totaal nodeloos schade aangericht. De grondhouding van Nederland zou toch echt moeten zijn: we kunnen ons alleen gezamenlijk oprichten uit deze coronacrash.”

cc-foto: Roel Wijnants