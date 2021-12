CEO hypotheekaanbieder ontslaat 900 werknemers via Zoom

De directeur van hypotheekaanbieder Better.com heeft 900 werknemers in de Verenigde Staten en India ontslagen via een Zoom-meeting. “Ik heb geen goed nieuws”, begon Vishal Garg de videomeeting. “Als je deelneemt aan deze call behoor je tot de ongelukkige groep die wordt ontslagen. Je dienstverband wordt per direct beëindigd.”

Na deze mededeling werden de computers van de getroffen werknemers automatisch uitgeschakeld. Ontslagen werknemers die niet aanwezig waren bij de Zoom-call hadden aanvankelijk geen idee waarom hun apparaten niet meer werkten. “We zijn gedumpt als afval”, zegt een voormalige medewerker tegenover The Daily Beast.

Volgens een andere ontslagen werknemer duurde het ‘videogesprek’ niet meer dan drie minuten. Garg had al geen al te beste reputatie. Een jaar geleden lekte er een e-mail van hem uit waarin hij medewerkers uitschold voor “domme dolfijnen”.

cc-foto: jagritparajuli99