Dit is waar je de meeste kans hebt op een coronabesmetting

Boodschappen doen is een van de grootste oorzaken van coronabesmettingen. Dat blijkt uit onderzoek van het University College London (UCL) naar de plekken waar mensen de grootste kans lopen het virus binnen te halen. Voor het onderzoek werden tussen september en november vorig jaar de dagelijkse bewegingen van 10.849 mensen gevolgd.

Behalve boodschappen doen, lijkt ook buitensport in groepsverband een grote coronaveroorzaker (36% meer kans). Een kanttekening daarbij is dat niet duidelijk is of het in dat geval door het sporten komt, of doordat groepssporters voor en na het sporten geneigd zijn samen te klitten. Andere coronahaarden bleken de sportschool (27%), cafés en discotheken (28%), het openbaar vervoer (28%) – waarbij de bus (31%) riskanter bleek dan de trein – en taxivervoer (19%).

Het onderzoek werd uitgevoerd voordat in Groot-Brittannië de zogenaamde “Plan B”-maatregelen werden ingevoerd, die onder meer het dragen van mondkapjes verplicht maakten. Uit het onderzoek bleek ook dat er geen bewijs is dat theater-, bioscoop-, of concertbezoek een verhoogde kans op coronabesmettingen meebrengt. Datzelfde geldt voor het bezoeken van sportevenementen, kappers of schoonheidssalons.