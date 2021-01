Dodelijke huidziekte bij dolfijnen door klimaatcrisis

Dolfijnen voor de kust van de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Australië hebben veel vaker te lijden onder een dodelijke huidziekte dan vroeger. Het huidletsel dat is te vergelijken met een ernstige brandwond, ontstaat door de blootstelling aan zoet water. Het huidletsel veroorzaakt ook andere aandoeningen bij de dieren: ze krijgen bacteriële- en schimmelinfecties.

Hoewel dolfijnen een korte periode in zoet water kunnen overleven, leidt langdurige blootstelling tot zware schade aan de huid. Dergelijke langdurige blootstelling vindt bijvoorbeeld plaats na zware regenval. Door de klimaatcrisis gebeurt dat de laatste jaren regelmatig. Knack schrijft:

Door het toegenomen aantal intense orkanen en cyclonen belanden ongebruikelijke volumes regenwater in zee. Dit gebeurt vooral als een periode van droogte aan de storm voorafgaat. Door het regenwater verandert het water aan de kust in zoet water.

Het fenomeen werd voor het eerst vastgesteld in 2005, toen dolfijnen na orkaan Katrina kwamen vast te zitten in brak water in Louisiana. Sindsdien zijn er veel meer meldingen geweest van getroffen dolfijnenpopulaties na zware regenval.

Dolfijnen met huidaandoeningen sterven een langzame pijnlijke dood. “Hun huid is net zo gevoelig als die van ons, en misschien nog wel gevoeliger”, stelt onderzoeker Nahiid Stephens tegen The Guardian.

cc-foto: brenda-vinck