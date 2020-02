Dokkum mocht anti-Zwarte Piet demonstratie niet verbieden

De burgemeester van het Friese Dokkum Marga Waanders had de anti-Zwarte Piet-demonstratie tijdens de nationale intocht in 2017 niet mogen verbieden. De bestuursrechter concludeerde dat er had moeten worden gekeken naar minder ingrijpende maatregelen, meldt NRC.

Volgens de rechter is er onvoldoende bekeken of de demonstratie op een andere manier toch door had kunnen gaan. ‘Om die reden heeft de rechtbank geoordeeld dat de demonstratie niet had mogen worden verboden,’ staat in de uitspraak.

De 3 bussen van de actievoerders van Kick Out Zwarte Piet en Stichting Nederland Wordt Beter werden op weg naar de demonstratie in de Dokkum geblokkeerd door voorstanders van Zwarte Piet.

Door de gevaarlijke situatie op de snelweg en om meer problemen in de stad voor te zijn, besloot de burgemeester het advies van de politie op te volgen en geen anti-Zwarte Piet-actie meer toe laten. De gemeente zou niet op de hoogte zijn geweest van het plan om de snelweg te blokkeren. Uit een reconstructie van NRC bleek dat de politie het gevaar van de blokkade van de voorstanders op de snelweg, heeft onderschat.

De Zwarte Piet-voorstanders staan tegenwoordig beter bekend als de blokkeerfriezen. Vorig jaar werden een aantal van hen in hoger beroep veroordeeld en kregen taakstraffen tot 90 uur opgelegd. Zes blokkeerfriezen stapten naar de Hoge Raad om hun veroordeling aan te vechten, waaronder Jenny Douwes, een prominent gezicht in het Zwartepietendebat

In 6 steden in Noord-Brabant zal Kick Out Zwarte Piet het racisme tijdens carnaval monitoren, meldt NOS. De actiegroep hoopt dat iedereen een melding maakt van eventuele “racistische verkleedpartijen”, bij de organisatie en het lokale discriminatiemeldpunt. Kick Out Zwarte Piet roept mensen ook op om bewijsmateriaal zoals foto’s te verzamelen. De actiegroep zal aanwezig zijn in Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Breda, Roosendaal en Oss.

Kick Out Zwarte Piet gaat in zes steden letten op racistische carnavalsoutfits https://t.co/e9LeMCS3fb — Omroep Brabant (@omroepbrabant) February 21, 2020

“Met Kick Out Zwarte Piet zijn we altijd met name bezig geweest met racistische uitingen rond Sinterklaas”, zegt een woordvoerder van de actiegroep tegen NOS. “Maar met carnaval zien we eigenlijk elk jaar hetzelfde.”

Het gaat de actiegroep niet alleen om Zwarte Pietenpakken maar ook om afropruiken, geishapakken, indianentooien en feestvierders die zijn verkleed als Chinees, met of zonder mondkapje.

cc-foto: ANP Remko de Waal