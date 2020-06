Premier Rutte riep de jongeren twee weken geleden op tot revolutie. Maar een revolutie in Nederland, kan dat eigenlijk wel, vraagt Pieter Derks zich af. Nee. “Ten eerste vinden we dat nergens voor nodig. En ten tweede: het komt eigenlijk gewoon altijd slecht uit.”

Kijk maar naar de Nederlandse reactie op antiracismeprotesten. “Wil je het racisme van Zwarte Piet aankaarten? Oké, maar niet tijdens de intocht en ook niet vlak daarvoor eigenlijk, of vlak daarna, want het is een kinderfeest. En ook niet in januari, want dan zijn we net blij dat we het allemaal gehad hebben. Oh, en ook niet in mei of juni, want dan is het mei of juni en dan hebben we geen zin om het alweer over Zwarte Piet te moeten hebben.”

“De antiracismebeweging in Nederland blijft met bewonderenswaardig geduld en zelfbeheersing telkens weer zoeken naar het goede moment, de goede toon, de goede plek, de goede houding. Ook maandag was het weer een doodsaaie demonstratie. Er werden geen snelwegen bezet of provinciehuizen geramd, er werden geen zendmasten in de fik gestoken, het Malieveld werd niet eens opgeploegd.”

Alleen de anderhalvemeterregel kon niet worden nageleefd. De verontwaardiging daarover biedt volgens Derks een kans. Want blijkbaar hechten we in Nederland bijzonder aan regels. En waarom stond iedereen op de Dam? “De reden dat al die mensen veel te dicht op elkaar stonden was artikel 1 van onze Grondwet, de allereerste regel die in dit land geldt: geen discriminatie op ras, geloof, geslacht of welke grond dan ook. Mijn voorstel: laten we elkaar met hetzelfde fanatisme aan dat regeltje houden.”