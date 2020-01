Dolf Jansen geeft toe: ik weet niks

“Jij weet niks van het klimaat!”, krijgt Dolf Jansen op Twitter voor de voeten geworpen als hij zich weer eens uitlaat over de klimaatcrisis. In zijn column voor de Nieuws BV erkent de cabaretier dat dat klopt. “Ik ben meteoroloog noch klimaatwetenschapper. Mijn probleem als columnist is dan natuurlijk dat ik over heel veel bijna niks weet, maar er wel over moet schrijven. Niet vanwege het immense salaris dat ik ervoor krijg, maar omdat ik er iets van vind door te horen, te lezen en te voelen soms.”