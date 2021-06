Donald Rumsfeld (88) overleden

Enkele dagen voor zijn 89ste verjaardag is Donald Rumsfeld overleden. De Republikein was minister van Defensie onder Gerald Ford én onder George W. Bush. Ook werkte hij voor president Nixon. Samen met vice-president Dick Cheney was hij aan het begin van deze eeuw de grote architect van de omstreden oorlogen in Afghanistan en Irak.

Tijdens Rumsfelds ministerschap onder Bush maakten Amerikaanse soldaten zich schuldig aan het martelen van Iraakse gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis. Ook werd onder zijn leiding Guantanamo Bay ingericht als gevangeniseiland voor krijgsgevangenen en terrorismeverdachten die zonder proces werden opgesloten.

Toen de Iraakse bevolking na de Amerikaanse machtsovername begon te plunderen, was Rumsfeld bepaald niet onder de indruk. “Stuff happens”, verklaarde hij. Chaos hoorde volgens hem nu eenmaal bij de vrijheid die de Amerikanen hadden gebracht. “Vrije mensen zijn vrij om fouten te maken, misdaden te plegen en slechte dingen te doen.”

De bekende documentairemaker Errol Morris maakte de film ‘The Unknown Known’ over Rumsfeld. De titel is een verwijzing naar een van de bekende aforismen van de minister. Hij zei: “Er zijn dingen waarvan we weten dat we ze weten, dat zijn de known knowns. We weten ook dat er known unknowns zijn: dat wil zeggen dat we weten dat er bepaalde dingen zijn die we niet weten. Maar er zijn ook unknown unknowns: dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten.”

