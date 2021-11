Dove ouders met gewond kind niet welkom bij arts: Eerst bellen

Een doof stel dat hun gewonde 2-jarige zoontje naar de huisartsenpost in Lelystad bracht, is daar weer weggestuurd omdat er geen telefonische afspraak was gemaakt. Dat meldt Omroep Flevoland. Het jongetje was van de trap gevallen en op zijn gezicht geland, omdat beide ouders doof zijn was bellen niet mogelijk.

De moeder van het jongetje vertelt:

Alles zat onder het bloed en ik was behoorlijk in paniek. Omdat we niet kunnen bellen zijn we direct naar de huisartsenpost gereden bij het ziekenhuis. Daar belden we aan maar we waren niet welkom. De arts wilde niet kijken naar Diego en zei dat we naar een tandarts moesten gaan. Ik wou alleen dat er werd gekeken of hij niets gebroken had maar dat ging niet zonder afspraak.

De ouders hebben een klacht ingediend. Volgens een woordvoerder van de huisartsenpost is het ‘heel vervelend wat er is gebeurd’ en is de vader gevraagd hoe het in het vervolg anders kan. Na weggestuurd te zijn bij het ziekenhuis zijn de ouders naar een tandarts gegaan. Die wilde wel helpen. Het jongetje maakt het goed.