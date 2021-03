Droogte is in zeker 2000 jaar niet zo erg geweest

De extreme droogte van de afgelopen jaren is zeer uitzonderlijk. Hetzelfde geldt voor de extreme hittegolven in Europa. In zeker 2000 jaar is het niet zo erg geweest als nu. Dat schrijven klimaatwetenschappers in een onderzoek dat is gepubliceerd in Nature Geoschience.

De wetenschappers bestudeerden boomringen van eiken en gingen daarbij terug tot de Romeinse tijd. Aan de hand van de breedte van de boomringen is vast te stellen wat de temperaturen bij benadering waren. Aan de hand van koolstof- en zuurstofisotopen konden de onderzoekers daarnaast vaststellen hoeveel water er beschikbaar was voor de bomen. Zo konden zij droogteperiodes in kaart brengen.

Uit het onderzoek blijkt dat de recente droogte ongekend is, schrijft The Guardian. Zelfs in periodes waarvan we uit historische bronnen weten dat er een watertekort was, zoals aan het begin van de 16e eeuw, was het niet zo dramatisch als nu.

Volgens de onderzoekers is de klimaatcrisis de meest voor de hand liggende verklaring voor het extreme weer van de afgelopen jaren. Andere mogelijke verklaringen, zoals zonnecycli en vulkaanuitbarstingen, konden de wetenschappers uitsluiten.

De klimaatcrisis leidt behalve tot meer droogte ook tot heviger regenval in de winter. De kans op extreem zware regenbuien is nu al 2,5 keer zo groot geworden. Eind deze eeuw zullen extreme regenbuien 10 keer zo vaak voorkomen.