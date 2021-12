Duitse homeopaten roepen aanhangers op zich te laten vaccineren

De Deutsche Homöopathie-Union, een producent van homeopatische producten met 500 medewerkers en een jaaromzet van 100 miljoen euro, roept de bevolking op zich te laten vaccineren. De oproep, die als advertenties in tal van kranten verscheen, is saillant omdat veel fervente vaccinweigeraars ook gebruikers van homeopatische producten zijn.

“We moeten het land niet verdelen. We moeten vaccineren,” aldus de oproep. De DHU legt in de advertenties uit:

“Geneeskunde is geen kwestie van geloof. Geneeskunde is een wetenschap die gebaseerd is op ervaring. Bij het kiezen van de juiste behandelmethode wordt zowel rekening gehouden met ervaringen als met wetenschappelijke kennis. Gelukkig hebben we een breed scala aan verschillende therapeutische benaderingen en medische opties die vandaag beschikbaar zijn – van homeopathie, van vaccinaties tot de technisch meest veeleisende operaties. (…) Met betrekking tot de huidige grootste gezondheidsuitdaging waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd, de coronapandemie, kunnen wij als Duitse Homeopathie-Unie ons daarom niet vergissen: Het immuniseren van de bevolking met goedgekeurde vaccins is de enige manier die ons uit de pandemie zal leiden. Daarom: Laat u vaccineren! Ter bescherming van uzelf en uw medemens.”

Homöopathen rufen zum Impfen auf pic.twitter.com/CxruCWXlSr — Dorin Popa (@NiceBastard) December 4, 2021

BR24, van de Bayerische Rundfunk, behandelde deze week de vraag of de vierde golf besmettingen te wijten is aan de populariteit van homeopathie in Duitssprekende landen.

Geen video? Klik hier.