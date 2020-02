Duitse politie doet invallen bij extreemrechtse groepering wegens terreurdreiging

De Duitse politie heeft op dertien plaatsen in zes deelstaten invallen gedaan in verband met onderzoek naar een extreemrechtse groepering die ervan verdacht wordt terroristische aanslagen voor te bereiden op “politici, asielzoekers en moslims”. Op sommige plekken werden de invallen uitgevoerd door zwaarbewapende anti-terreureenheden. De vijf hoofdverdachten en acht aanhangers van de groepering die vorige zomer werd opgericht zouden er op uit zijn een burgeroorlog te creëren. Ze wisselden in chatgroepen foto’s van zelfgemaakte wapens uit en bespraken plannen voor aanslagen.

Er zijn nog geen arrestaties verricht. Na de politieke moord op de conservatieve politicus Walter Lübcke vorig jaar juni door een neonazi en de extreemrechtse aanslag op een synagoge is de Duitse justitie uiterst alert op terrorisme uit radicaal rechtse hoek. Tientallen radicalen zijn geïdentificeerd als potentiële terroristen.

cc-foto: Kai Schwerdt