Duitse topviroloog: pandemie dit jaar voorbij maar mondkapjes blijven

Christian Drosten, een vooraanstaande Duitse viroloog, voorspelt dat de pandemie in Duitsland nog dit jaar ten einde komt. Hij stelt dat het land nu in de overgangsfase zit waarbij de pandemie een endemie wordt, een ziekte die mety golven steeds opnieuw opduikt zoals de griep. “We zitten nu in dat proces. Maar vanwege het hoge aandeel van ouderen in de bevolking moeten we immuniteit opbouwen door vaccinatie. Als we dat niet doen gaan er te veel mensen dood. We zijn daar al goed mee op weg en we moeten dat proces voltooien gedurende 2022 en dan de pandemie voorbij verklaren.” Dat zegt de viroloog in een interview met de Tagesspiegel.

Volgens Drosten, die ook adviseur is van de regering, hebben India en Zuid-Afrika dat punt al bereikt maar ten koste van heel veel doden. “Voor volgende winter verwacht ik een sterkte toename van het aantal besmettingen en we zullen dan waarschijnlijk in binnenruimtes weer mondkapjes moeten gaan dragen omdat de bescherming tegen besmetting een beetje afneemt en de kwetsbaren beschermd moeten worden, met de name ouderen die gevaccineerd zijn en de ongevaccineerden van alle leeftijden. Maar echte wezenlijke beperkingen zullen niet meer noodzakelijk zijn. We moeten alleen rekening blijven houden met het deel van de bevolking dat risico loopt. Het zal niet zijn zoals nu bij een normaal griepseizoen want de immuniteit van de bevolking tegen griep is gebaseerd op meerdere besmettingen in het verleden en niet alleen op vaccinatie.”

Drosten zegt dat er geen sprake zal worden van groepsimmuniteit, het fenomeen waarbij het virus zich niet meer kan verspreiden zodat ook de ongevaccineerden beschermd zijn door de immuniteit van anderen. “Dat is niet haalbaar met dit virus.”

De viroloog sluit niet uit dat er een nieuwe variant opduikt die even besmettelijk is als omikron en even ziekmakend als delta maar zelfs dat hoeft volgens hem geen probleem te worden. “Het zal niet langer een ramp zijn,” volgens Drosten omdat de bevolking immuniteit heeft opgebouwd. Hij legt uit dat vaccinaties en boosters de enige manier zullen zijn om het virus er onder te houden. Hij wil zich niet uitspreken voor of tegen de vaccinatieplicht waar in Duitsland over gediscussieerd wordt maar stelt “dat ik alleen maar kan blijven benadrukken hoe belangrijk het is dat de vaccinatiekloof zo snel mogelijk gedicht wordt, in het bijzonder bij de leeftijdsgroepen die risico lopen.”

De meeste kritiek heeft hij op de Britse aanpak waar de regering niet naar wetenschappers wilde luisteren en lang wachtte met een lockdown. “Twee weken had indertijd veel verschil gemaakt. Tienduizenden levens hadden gered kunnen worden.” Over de Duitse aanpak is hij over het algemeen te spreken al heeft hij kritiek op de halfslachtige aanpak in november 2020 waarbij het virus zich lang sterk kon verspreiden zonder dat er extra maatregelen genomen werden. Ook in 2021 werd in de herfst te laat gereageerd door onderschatting van de delta-variant. Ook dat ging in tegen de adviezen van wetenschappers. Ook op de Zweedse regering heeft hij kritiek. Dat land is voornamelijk gered door het verantwoordelijke gedrag van de goed onderlegde burgers.

Hij verwacht dat er nieuw soort vaccin komt dat via de neus wordt toegediend. “Dat beschermt veel beter tegen besmetting. Het zou een nieuwe mijlpaal zijn.”

