Duitsland krijgt epidemioloog als nieuwe minister van volksgezondheid

De sociaaldemocratische SPD heeft parlementslid Karl Lauterbach, die arts, epidemioloog en gezondheidseconoom is, naar voren geschoven als nieuwe minister van Volksgezondheid.

Het Duitsland Instituut schrijft:

Lauterbach is in de coronacrisis uitgegroeid tot een van de opvallendste woordvoerders over het coronabeleid. Hij is arts, epidemioloog en gezondheidseconoom en deelt via Twitter de nieuwste internationale studies en inzichten over het virus. Lauterbach heeft in de afgelopen twee jaar onophoudelijk gemaand dat het virus met strenge maatregelen in toom moet worden gehouden. Hij leek de meest logische keuze als minister van Gezondheid, maar of hij het ook zou worden was tot vandaag de vraag. Duitse media meldden dat in de bestuurslagen van de SPD weerstand was tegen zijn benoeming. Hij zou te veel zijn eigen plan volgen en te weinig een teamspeler zijn.