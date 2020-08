Duitsland start proef basisinkomen, gefinancierd door particulieren

Vanaf volgend jaar krijgen 120 Duitsers drie jaar lang een basisinkomen van 1200 euro per maand. Het staat de deelnemers vrij om bovenop dat bedrag extra te verdienen met betaald werk, meldt Het Financieele Dagblad.

Opmerkelijk aan de proef is dat het benodigde geld bijeen is gebracht door particuliere donateurs die graag onderzocht willen hebben wat de gevolgen zijn van een langdurig basisinkomen: zorgt het er bijvoorbeeld voor dat de maatschappelijke onzekerheid en polarisatie afneemt?

Het is voor het eerst dat het basisinkomen op deze schaal wordt onderzocht zonder overheidsfinanciering, aldus de initiatiefnemers van de vereniging Mein Grundeinkommen van IT-ondernemer Michael Bohmeyer. ‘Voor de meeste mensen betekent een basisinkomen niet meer geld, maar meer zekerheid’, zegt hij. ‘We willen weten of het basisinkomen mensen en de maatschappij beter bestand maakt tegen crises.’

Het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlijn en wetenschappers van de Universiteit van Keulen en het Max Planck Instituut gaan onderzoeken of het basisinkomen de ‘geest kan vrijmaken’ en of het ontvangers stimuleert om meer initiatieven te ontplooien.

Uit Fins onderzoek bleek eerder dit jaar al dat een basisinkomen zorgt voor minder stress en meer autonomie: ontvangers kregen meer controle over hun leven. Zo namen sommige Finnen met basisinkomen een slecht betaalde baan aan omdat ze niet langer bang hoefden te zijn dat ze hun uitkering zouden kwijtraken, terwijl anderen juist besloten om een slecht betaalde baan af te slaan.

Door de coronacrisis neemt de belangstelling voor het basisinkomen wereldwijd weer toe. Spanje biedt sinds deze zomer een soort basisinkomen aan, aan de 850.000 armste gezinnen van het land.

