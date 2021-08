Zeer grote opkomst bij protest tegen verbod op festivals en uitgaan: Unmute Us

Update 15:30

De gemeente Amsterdam roept mensen op zich niet meer bij het protest te voegen omdat het druk is geworden.

Eerder:

Wel een Formule 1 race met camping maar geen festival, wel de stadions vol laten stromen maar de nachtclubs op slot houden. Medewerkers, organisatoren van festivals, dj’s, clubmedewerkers en hun publiek, ze kunnen er met hun pet niet meer bij en trekken in Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam de straat op om te protesteren tegen het kabinetsbeleid onder de noemer Unmute Us, oftewel laat ons horen. De opkomst overtreft de verwachtingen.

Rijnmond meldt:

Deelnemers verwijten het kabinet ‘zwabberend beleid’ en ‘willekeur’. Het gaat er bij hen niet in dat zij nog steeds met lege handen staan terwijl er 70.000 bezoekers welkoms zijn bij de Grand Prix in Zandvoort en daar zelfs een camping geopend wordt. Het toelaten van supporters in voetbalstadions roept ook veel verontwaardiging op. (…) Volgens het huidige coronabeleid zijn meerdaagse festivals niet toegestaan en voor andere evenementen geldt een maximale capaciteit van 750 bezoekers met een coronabewijs. Over de doelstelling is één van de organisatoren, Aziz Yagoub, duidelijk: “We willen vanaf september met onze gehele branche volwaardig opengaan. Ondanks dat we niet dezelfde lobby hebben als de KNVB of de Grand Prix in Zandvoort.”