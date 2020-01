Duizenden Palestijnen in Jeruzalem zweren ‘vredesplan’ te zullen bestrijden

Tienduizenden Palestijnen kwamen tijdens het vrijdagsgebed in de Al-Aqsa moskee in Oost-Jeruzalem samen, om te bidden en te protesteren tegen het vredesplan van Trump. Met het Midden-Oostenplan hoopt de Amerikaanse president het decennia oude Palestijns-Israëlische conflict op te lossen.

Mensen kwamen massaal af op de heilige plaats, nadat Trump dinsdag aankondigde dat de Jeruzalem, waar het al-Haram al-Sharif zich bevindt, de “onverdeelde hoofdstad” van Israël zou blijven.

De Tempelberg of de berg Moria, door moslims al-Haram al-Sharif genoemd, is een heuvel in Oost-Jeruzalem, gelegen in het oostelijk deel van de Oude Stad van Jeruzalem. Voor het jodendom, het christendom en de islam is deze plek van groot religieus belang. In 1947 stelden de Verenigde Naties een plan op om Palestina te verdelen tussen Joden en Palestijnen, wat leidde tot de oprichting van Israël. Sindsdien staat de Al-Aqsa-verbinding onder het VN-bestuur.

'Not an inch': Palestinians at Al-Aqsa vow to fight Trump's plan @AJENews https://t.co/yR7N1LJy96 — Andrew J. Higgins (@thetrooper9220) January 31, 2020

“De deal is vernederend en onaanvaardbaar. Trump wil ons de toegang tot onze Al-Aqsa weigeren. Deze heilige plaats is van ons. We zullen het nooit opgeven”, zei een inwoner uit een vluchtelingenkamp in een van de bezette gebieden van de Westelijke Jordaanoever tegen Al Jazeera.

🇵🇸#Palestine || Israeli occupation forces arrested number of Palestinians at the gates of Al Aqsa mosque. pic.twitter.com/KhYAfORInd — Heba Khaled (@heba_khaled1998) January 31, 2020

Volgens het plan van Trump zouden zowel de moskee als de Tempelberg voortaan onder Israëlisch grondgebied vallen.

Het document van 181 pagina’s zegt dat de heilige plaatsen van Jeruzalem “open en beschikbaar moeten blijven voor vreedzame aanbidders en toeristen van alle geloven.”

Voor Ahmad Hamad, een 25-jarige Palestijnse inwoner van de Oude Stad en vrijwillig paramedicus bij de Al-Aqsa-moskee, was de zogenaamde Deal of the Century van Trump een offensief plan om “Al-Aqsa van ons af te nemen”, zegt hij tegen Al Jazeera. Hamad vertelde ook dat een grote menigte, die zich verzamelde voor de ochtendgebeden in de moskee, werd weggejaagd door Israëlische veiligheidstroepen. “Tien aanwezigen raakten gewond nadat Israëlische troepen rubberen kogels gebruikten om de menigte te verspreiden.” Een verklaring van de Islamitische Waqf-organisatie bevestigt dat 11 mensen gewond raakten, maar gaf geen verdere details.

10 Palestinians were injured as a result of being shot by the Israeli occupation bullets in the yards of Al Aqsa mosque this morning. pic.twitter.com/8jrIxJXznV — Lana Adham (@LanaAdham5) January 31, 2020

Beelden die werden gemaakt rondom de moskee op vrijdag, toonden de aanwezigheid van een Israëlisch veiligheidsteam die de gelovigen aanspoorden direct na de gebeden te vertrekken. Hamad zegt dat de Palestijnen zich niet laten intimideren. “We zullen blijven komen in grotere en sterkere aantallen. Als ons ooit de toegang tot Al-Aqsa wordt ontzegd, zal er een oorlog komen.”

cc-foto: Pixabay