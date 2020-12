Duizenden werknemers in opstand tegen iPhone-fabrikant na halvering lonen

Geen video? Klik hier.

Bij protesten van duizenden arbeiders in Bangalore in de Indiase deelstaat Karnataka zijn 160 mensen gearresteerd. De werknemers van de fabriek van Wistron waar in opdracht van Apple iPhones worden gemaakt, kwamen bij het wisselen van de ploegendienst in opstand omdat hun lonen gekort zijn en ze niet uitbetaald werden. De woedende werknemers vernielden machines, auto’s en producten.

Alleging unpaid salaries, workers vandalize iPhone manufacturing unit near Bengaluru pic.twitter.com/pbW6xAwA0I — The Indian Express (@IndianExpress) December 12, 2020

Volgens een woordvoerder van de fabriek waren bij de protesten 5000 contractarbeiders en 2000 onbekenden betrokken. De schade zou in de tonnen lopen. De politie heeft mensen gearresteerd op basis van camerabeelden en de namen op werkroosters. De productie in de fabriek is stilgelegd en Apple stuurt een onderzoeksteam dat moet uitzoeken hoe het conflict is ontstaan.

Lokale autoriteiten melden dat de fabriek na de lockdown de salarissen van werknemers met bijna de helft heeft gekort. Een woordvoerder van de Vakbond voor Arbeiders in de Ongeorganiseerde Sector wijt tegenover de Indian Express de incidenten aan een gebrek aan toezicht door de overheid. De bond stekt dat er veel fabrieken worden opgezet met gebruikmaking van tijdelijke krachten zonder dat naar de rechten van werknemers wordt gekeken.

De fabriek is eigendom van een bedrijf uit Taiwan en werd vorig jaar geopend. Er werken naar schatting 3000 mensen. Het streven is om de fabriek te laten groeien naar zo’n 10.000 werknemers.

