E-boeken mogen niet doorverkocht worden

Een digitaal boek wordt eigenlijk niet verkocht, maar vrijgegeven, menen de Europese rechters. Het kan bijvoorbeeld niet uitgesloten worden dat één e-book door meerdere kopers in gebruik is, of dat kán zijn. Daarnaast daalt een e-book – in tegenstelling tot papieren boeken – niet in waarde na gebruik. „Het hof heeft vastgesteld dat de levering van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink niet valt onder het recht op ‘distributie onder het publiek’ [..], maar veeleer onder het recht van ‘mededeling aan het publiek’”, leest een persbericht van de rechters in Luxemburg.