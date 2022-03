Een op de drie heeft 6-12 maanden na corona-besmetting nog last van verschijnselen

Onderzoek onder 152.000 mensen in Denemarken wijst uit dat bijna een derde van degenen die besmet zijn geraakt met het coronavirus daar een half tot wel een heel jaar later nog last van heeft. Een zeer grote groep mensen die niet in het ziekenhuis zijn beland, is daartoe langduriger gevolgd dan bij eerdere onderzoeken, volgens de wetenschappers van het Statens Serum Institut SSI. Het onderzoek, dat nog niet is getoetst door andere wetenschappers, vond plaats tussen september 2020 en april 2021, dat wil dus zeggen voor de opkomst van de omikron variant.

Vooral vrouwen blijken last te hebben van de langdurige effecten. De meest voorkomende langetermijn verschijnselen zijn verlies van reuk, smaak en het optreden van vermoeidheid. Van de 152.000 ondervraagden waren er minstens 61.000 besmet geraakt. Van die laatste groep ondervond 30 procent nog fysieke klachten, 6 tot 12 maanden na de besmetting. Ruim de helft van hen zegt last te hebben van mentale en fysieke vermoeidheid, slaapproblemen en cognitieve stoornissen zoals vergeetachtigheid. Ook depressie kwam in deze groep vaker voor dan bij mensen die niet besmet waren geraakt.

Volgens een van de onderzoekers, epidemioloog Anders Peter Hviid, moeten de gevolgen meegewogen worden in nieuw te vormen beleid. Een Britse wetenschapper, die niet bij het onderzoek betrokken is, noemt de resultaten “echt zorgelijk”. Als omikron dezelfde gevolgen heeft dan kan dat leiden tot een ernstige crisis gezien de grote hoeveelheid mensen die ermee besmet is geraakt, verklaart hij tegenover Reuters.

