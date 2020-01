‘Een veilige leefbare wereld is aan het verdwijnen’

Tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos, kon het deelnemers niet zijn ontgaan dat er een urgent klimaatprobleem is. Het klimaat staat dit jaar dan ook centraal. Maar moeten gesprekken over de toekomst van de planeet wel worden gevoerd door de wereldwijde elite, waarvan velen aandelen hebben in de fossiele brandstofindustrie?

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg was dit jaar ook onder de aanwezigen. Thunberg kwam twee jaar geleden in de schijnwerpers met haar schoolstaking voor het klimaat. Haar voorbeeld werd wereldwijd door jongeren overgenomen, en Thunberg werd het boegbeeld van de klimaatactie. Deze positie maakt haar een ideaal doelwit voor klimaatcritici en -ontkenners, zoals president Trump. Haar bezorgdheden worden regelmatig afgedaan als overdreven, onrealistisch en “hysterisch”.

Volgens Ellen Deckwitz hebben jongeren alle reden om hysterisch te zijn. ‘Jongeren hebben dromen’, zegt Ellen Deckwitz. ‘En momenteel is de basisvoorwaarde voor het uitkomen van dromen, namelijk een veilige, leefbare wereld, aan het verdwijnen.’ Deze jongeren staken niet voor een vrije dag, maar omdat ze willen dat hun dromen kunnen uitkomen. We moeten begrip hebben voor de zorgen van jongeren over onze planeet. ‘Want ze doen het niet om dwars te liggen, ze doen het vanuit iets veel verdrietigers – rouw.’