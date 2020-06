Eerdmans bekritiseert Halsema, maar negeerde samenscholingsverbod zelf

Alle usual suspects spraken maandagavond schande van het anti-racismeprotest op de Amsterdamse Dam waar door de drukte de anderhalve meter niet kon worden gehandhaafd. Met name burgemeester Femke Halsema moest het daarbij ontgelden: zij had moeten ingrijpen.

“Dit soort burgemeesters kunnen we missen als kiespijn”, twitterde Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. “Schijt aan Corona omdat ze haar eigen politieke agenda belangrijker vindt.”

Schijt aan Corona omdat ze haar eigen politieke agenda belangrijker vindt. Dit soort burgemeesters kunnen we missen als kiespijn #halsema https://t.co/YhV890dIuq — Joost Eerdmans (@Eerdmans) June 1, 2020

In de reacties op zijn tweet wijzen verschillende mensen erop dat Eerdmans het zelf ook niet zo nauw neemt met het mijden van drukte en anderhalve meter afstand houden. Zo werd hij vorige maand gefotografeerd tijdens het verjaardagsfeestje van publicist Ebru Umar.

Volgens de regels was het destijds niet toegestaan om meer dan drie bezoekers thuis of in de tuin te ontvangen. Op Umars tuinfeest waren aanmerkelijk meer bezoekers. De publicist maakte er de afgelopen weken geen geheim van dat ze niets moet hebben van anderhalve meter afstand houden.

Whaha de hypocriet van het jaar zojuist ook gevonden. Zelf naar een verjaardag feestje van ebru gaan toen de regels dat nog verboden maar wel andere de maat nemen. https://t.co/D2HqCtntoI pic.twitter.com/lrB9BmdQGd — Amterdammer (@amterdammer) June 1, 2020

Eerdmans zegt desgevraagd dat hij snapt dat mensen hem het verjaardagsbezoek voor de voeten werpen. “Maar ik ben geen burgemeester, dacht ik. Als je toestaat dat er duizenden mensen samenkomen en daar zonder mondkapje tussen gaat staan, is dat niet oké.”

De Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter verkeerde daarnaast in de veronderstelling dat het in mei wel was toegestaan om met meer dan drie mensen bij iemand in de tuin te zitten. “Het was in de open lucht. Er waren maximaal vijftien mensen. Ik denk niet dat daar iets verkeerds vanuit ging. Ik heb er ook maar heel kort gezeten.”

Naar eigen zeggen hield Eerdmans afstand van de andere gasten: hij zat met zijn vrouw en kind aan tafel. “Ik heb er echt op gelet dat ik alleen dicht bij hen in de buurt zat. Tot de andere bezoekers heb ik twee meter afstand gehouden.”