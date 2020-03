Eerste coronadode in Nederland

In het Ikazia-ziekenhuis te Rotterdam is een 86-jarige man overleden die besmet was met het coronavirus. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat in Nederland iemand overlijdt aan de gevolgen van de ziekte

Een 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam met COVID-19 is vandaag overleden. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend. Dit is de eerste patiënt in Nederland die is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus. Nadat bekend werd dat de patiënt COVID-19 had, is hij in isolatie verzorgd. Het ziekenhuis en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst hebben de contacten van de patiënt (bezoekers en verzorgers) in kaart gebracht en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest.