Eerste harttransplantaties met donoren met coronavirus

In Italië hebben een 64-jarige man en een 15-jarige jongen een donorhart gekregen van mensen die besmet waren met corona. De twee ontvangers raakten door de transplantatie zelf niet besmet met het coronavirus, schrijft ANSA.

De transplantaties vonden al in april en mei plaats. De twee patiënten die een donorhart kregen, hadden ernstige hartproblemen die levensbedreigend kunnen zijn.

De ziekenhuizen in Rome en Bologna die de transplantaties uitvoerden, hadden toestemming om de operatie uit te voeren. In andere ziekenhuizen in Italië en andere landen geldt er een verbod op transplantaties waarbij de donor het coronavirus onder de leden heeft. Dat verbod is er ook in Nederland. De Transplantatiestichting meldt: