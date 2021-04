EMA bevestigt zeldzaam verband tussen AstraZeneca en bloedprop

Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), heeft tegenover Italiaanse media verklaard dat er inderdaad een verband is tussen het vaccin van AstraZeneca en de zeldzame combinatie van bloedstolsel en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de bijwerking die in enkele gevallen zelfs dodelijk is gebleken. Er volgt nog een officiële verklaring en advies van het EMA. Het agentschap heeft 14 geregistreerde sterfgevallen onderzocht.

Geen video? Klik hier.

Nederland heeft vorige week naar aanleiding van de sterke vermoedens het vaccineren van personen onder de 60 jaar met het middel gestaakt. Duitsland ging daar al eerder toe over. Inmiddels is daarnaast de vaccinatie voor bepaalde leeftijdsgroepen opgeschort in Frankrijk, Italië, Spanje en Canada. De wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert het vaccin te blijven toedienen omdat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen.

Uit onderzoek in Australië blijkt dat ongeveer de helft van de mensen die gevaccineerd worden, last krijgen van milde bijwerkingen, zoals vermoeidheid en spierpijn.

De zorgen rond de veiligheid van AstraZeneca en het opschorten van de vaccinaties leidt tot een sterke vermindering van de vaccinatiebereidheid en veroorzaakt een chaos, meldt Omroep West. Gevreesd wordt dat het realiseren van de zo gewenste bescherming op grote schaal, die een voorwaarde is voor de heropening van de samenleving, maanden vertraging gaat oplopen.

Huisarts Mook-Kanamori ziet door de AstraZeneca-discussie dat het animo voor een prik met dit vaccin daalt. ‘Voordat er iets over werd gezegd, zag je in Limburg dat 85 tot 95 procent van de mensen die mochten komen, ook daadwerkelijk een vaccinatie kwamen halen. Wij zitten nu op veertig procent. Er kunnen nog afspraken worden gemaakt, dus ik hoop dat we op zestig of zeventig procent gaan uitkomen, maar het is echt heel erg.’ Hij zegt ook: ‘Ik hoor van mijn bronnen dat de kans dat je iets krijgt iets van 1 op 100.000 is. Dat is een heel klein risico, en we krijgen er wel de ziekenhuizen mee leeg. Maar als mensen zich niet laten vaccineren en we blijven een grote groep houden die niet is ingeënt, ben ik bang dat we straks in september nog steeds met overvolle ziekenhuizen zitten.’

De EU wijt het spaak lopen van de vaccinatiecampagnes aan AstraZeneca. Het Brits-Zweedse consortium zou gemaakte afspraken niet nagekomen zijn. Anders zou Europa nu een zelfde hoge vaccinatiegraad hebben als de Britten. Thierry Breton, de EU-commissaris die verantwoordelijk is voor de vaccinatiestrategie, heeft tegenover Franse media verklaard dat de leveringen aan het Verenigd Koninkrijk volgens plan verliepen terwijl die aan EU-landen vertraging opliepen “ondanks dat wij eerder dan de Britten de contracten tekenden”. De Britse premier Johnson heeft verklaard dat zijn land succesvol vaccineert “dankzij hebzucht en kapitalisme”. Hij nam dat later terug maar de indruk blijft bestaan dat de regering in Londen een voorkeursbehandeling heeft weten los te krijgen bij het deels Britse bedrijf.

cc-foto: Pippa Fowles / No 10 Downing Street