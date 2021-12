Epidemioloog verbijsterd over mondkapjesadvies medisch specialisten

De Federatie Medisch Specialisten is nog altijd maar matig onder de indruk van het nut van FFP2-maskers. De specialisten vinden dat de maskers die meer bescherming bieden, niet standaard gedragen hoeven te worden. Ook niet nu Omikron bezig is met een opmars. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten stelt Andreas Voss:

Omicron wordt weliswaar makkelijker overdragen, maar er is nog onduidelijkheid over bijvoorbeeld de infectieuze dosis en het mogelijk grotere aandeel van aerosolen in het overbrengen van deze variant.

Om die reden houden de medisch specialisten vast aan de leidraad om FFP2-maskers alleen te gebruiken “bij aerosolvormende handelingen”. Onbegrijpelijk, schrijft veldepidemioloog Amrish Baidjoe op Twitter. Hij vindt dat FFP2-maskers veel breder moeten worden ingezet in de zorg.

This is beyond mindblowing. This makes me incredibly pissed and makes me honestly question their expertice and lack of accepting new evidence which has been around for well over 18 months. Groupthink amongst experts leads to severe risks during a pandemic. — Amrish Baidjoe (@Ammer_B) December 22, 2021

If you don't believe me have a listen to @WHO @DrMikeRyan on transmission routes. And, and, not or or. https://t.co/eCWs7HGpCf — Amrish Baidjoe (@Ammer_B) December 22, 2021

Volgens onderzoek kan Omikron vermoedelijk langer overleven in aerosolen. FFP2-maskers, die in Duitsland al vrij standaard in het openbaar vervoer worden gedragen, bieden daar veel betere bescherming tegen dan gewone mondkapjes. Met name in de zorg, waar het vaak onmogelijk is om voldoende afstand te houden, kunnen ze daarom volgens experts van grote toegevoegde waarde zijn.

A recent study found well-fitting FFP2 masks reduced the risk of infection with covid-19 to 0.1% https://t.co/pAwfth1yOV — The Economist (@TheEconomist) December 17, 2021

