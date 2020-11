Erdogan: Turkije hoort bij Europa

Geen video? Klik hier.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in een speech voor partijgenoten gesteld dat de toekomst van Turkije in Europa ligt. De uitspraken zijn opmerkelijk omdat de Europese Unie niet echt gecharmeerd is van de Turkse autocraat en de sancties tegen het land verlengd heeft. Erdogan, die kampt met afnemende populariteit in eigen land, voert de laatste maanden de spanningen met EU-lidstaat Griekenland op, onder meer met gasboringen in betwist gebied, militaire intimidatie en het opstoken van de spanningen op Cyprus. In december wordt bekeken of er nieuwe sancties nodig zijn.

Griekenland stelt dat Ankara het internationaal recht schendt en dat de EU een douane-unie moet heroverwegen om Erdogan te straffen voor zijn “imperialistische fantasieën”.

Erdogan ziet dat anders: “We zien onszelf nergens anders dan als deel van Europa. We voorzien een gezamenlijke toekomst met Europa.” In de speech prees de president ook de goede relaties met de Verenigde Staten. De inmiddels weggestemde president Trump is zeer gecharmeerd van zijn Turkse collega. Erdogan heeft op zijn beurt lang geaarzeld met het feliciteren van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. De aankoop van een Russische raketsysteem door Erdogan viel wel in minder goede aarde bij de Amerikanen die zien dat de Russen zo toegang krijgen tot het wapenarsenaal van een NAVO-lidstaat.

Officieel maakt Turkije nog kans op het lidmaatschap van de Europese Unie maar in de praktijk lijkt dat deze eeuw kansloos.