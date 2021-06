Ergernis om Hoekstra die links op een hoop gooit met extreemrechts

Maandag is het 96 dagen geleden dat er Tweede Kamerverkiezingen waren en nog altijd lijkt de formatie van een nieuw kabinet niet in zicht. Voor het weekend wierp formateur Hamer de handen wanhopig in de lucht en gaf de kanshebbende partijen de opdracht het dit weekend zelf uit te zoeken. Dat is niet gelukt. Grote bron van irritatie is Wopke Hoekstra, schrijft de Volkskrant. De CDA-leider stelt de tandem GroenLinks-PvdA gelijk met antidemocratische, extreemrechtse partijen PVV en Forum voor Democratie.

D66 wil graag dat de linkse partijen, samen slechts goed voor 17 zetels, toetreden tot een nieuw kabinet met de VVD en haast onvermijdelijk het CDA. Die laatste twee partijen houden echter de poot stijf en willen hooguit óf GroenLiinks, óf de PvdA. Daar zou dan de ChristenUnie bij kunnen, waar D66 dan weer geen zin in heeft. Nog los van de vraag of de ChristenUnie er zelf wel zin in heeft. Wopke Hoekstra laat in elk geval duidelijk weten waar hij staat. De Volkskrant schrijft:

De sfeer is er dit weekeinde niet beter op geworden nadat Hoekstra vrijdag in een gesprek met Hamer onomwonden duidelijk heeft gemaakt dat hij net zoveel afkeer heeft om samen te werken met GroenLinks en PvdA samen als met PVV of Forum voor Democratie, melden meerdere bronnen. Voor de twee progressieve middenpartijen is het onbegrijpelijk dat hij hen op één hoop gooit met de radicaal rechtse PVV en FvD.

Maandag staat formateur Hamer de ondankbare taak te wachten opnieuw met de partijleiders om de tafel te gaan. Als eerste is Mark Rutte aan de beurt, die tot ieders onvrede een passieve houding blijft aannemen en weigert een leidende rol te spelen in het formatieproces. Daarna is opeenvolgend de beurt aan Ploumen (PvdA), Klaver (GroenLinks), Segers (CU) en ten slotte Hoekstra (CDA). Hamer spreekt ook met Kaag, maar doet dat via videoverbinding aangezien de D66-leider in haar hoedanigheid als demissionair minister van Buitenlandse Zaken momenteel niet in het land is.