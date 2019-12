‘EU hevelt geld voor armen over naar wapenindustrie’

De Europese Commissie gaat de komende zeven jaar forse bezuinigingen doorvoeren op de subsidies voor de allerarmsten en steekt tegelijkertijd meer geld in de subsidies aan de wapenindustrie. Dat stelt Jacques Vandenschrik, voorzitter van de Europese Federatie van Voedselbanken, die gezamenlijk zo’n 9 miljoen mensen voeden. Hij waarschuwt dat die strategie de stabiliteit van de samenleving zal ondermijnen. In Europa leven ruim 33 miljoen mensen, zo’n zes procent van de bevolking, onder het bestaansminimum.

De instituten van de Europese Unie werken momenteel driftig aan de invulling van de lange termijn begroting, het zogeheten meerjarig financieel kader (MFK) dat loopt van 2021 tot 2027. Door het vertrek van de Britten uit de EU wordt er een fors gat in de beschikbare middelen geslagen. Volgens bronnen binnen de EU zijn de begrotingsgesprekken de zwaarste die ooit in de geschiedenis van de Unie gevoerd zijn.

In de huidige begroting is er 3,8 miljard euro beschikbaar voor hulp aan de allerarmsten waarmee lidstaten armen kunnen voorzien van de meest elementaire levensbehoeften, zoals kleding en zeep. Voedselbanken kunnen ook een beroep doen op dat fonds. In het nieuwe plan is dat fonds verdwenen en wordt lidstaten gevraagd zelf minimaal 2 miljard op te brengen voor dat doel. De EU hoopt dat landen vrijwillig meer zullen bijdragen.

Vandenschrik zegt tegen The Guardian/Observer:

Ik denk dat we meer moeten doen voor de allerarmsten. Het is onacceptabel dat we nog maar de helft of minder van het voedsel dat ze nodig hebben zullen kunnen leveren. Een verklaring is dat door de Brexit de begroting moet worden ingekrompen. Een andere verklaring is dat de defensie van Europa versterking behoeft.

De Commissie wil 13 miljard euro uittrekken voor een Europees defensie-fonds om onderzoek en investeringen te financieren. Dat komt er nadat de Franse president Emmanuel Macron heeft gesteld dat Europa voor haar verdediging minder afhankelijk moet worden van de Amerikanen.

Vandenschrik waarschuwt dat mensen die honger lijden zo hun eigen methodes zullen zoeken om aan eten te komen en dat die niet noodzakelijkerwijs prettig voor de samenleving zullen zijn. “We boeken geen vooruitgang door de armsten achter te laten. Zo maken we de samenleving niet beter”.

Een woordvoerder van de EU weerspreekt tegen de krant dat er minder geld beschikbaar komt voor de armen maar bevestigt dat landen daar zelf verantwoordelijk voor worden.

