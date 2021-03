EU wil deze zomer reisbeperkingen opheffen voor burgers met coronapas

Burgers die gevaccineerd zijn of voldoende antistoffen hebben als gevolg van een coronabesmetting of negatief getest zijn, moeten deze zomer vrij door de lidstaten van de Europese Unie kunnen reizen. Daartoe wordt een pas uitgegeven waarmee de houder kan aantonen vrij te zijn van het virus dan wel immuun te zijn voor besmettingsgevaar. De NOS heeft de hand weten te leggen op een plan dat de Europese Commissie daarvoor heeft opgesteld.

Het “groene certificaat”, zoals de Europese Commissie de reispas noemt, zal in eerste instantie meer bewegingsvrijheid geven aan mensen die gevaccineerd zijn. Maar zeker deze zomer zullen er nog groepen mensen zijn die nog niet zijn opgeroepen om zich te laten vaccineren. Ook zij zouden met een groen vinkje op hun reispas weer op bijvoorbeeld een Spaans of Portugees strand moeten kunnen lopen, vindt de Commissie. Daarom kunnen ook mensen de reispas krijgen die negatief zijn getest of het afgelopen half jaar corona hebben gehad en daardoor antistoffen hebben. EU-leiders vroegen vorige maand op een top aan de Europese Commissie om zo’n reispas voor te bereiden. Vooral zuidelijke landen hopen deze zomer op die manier toch toeristen toe te kunnen laten. Tegelijk willen de EU-landen zelf blijven beslissen onder welke voorwaarden mensen hun land binnenkomen.

De NOS constateert dat de pas “eerder een handig hulpmiddel zal worden dan een paspoort dat onbeperkte bewegingsvrijheid geeft”. Alle landen houden immers het recht zelf regels op te stellen voor wie welkom is of volgens welke eisen. Zo blijft het mogelijk dat quarantaine verplicht wordt voor reizigers uit bepaalde landen. De pas wordt ook per land verschillend vormgegeven. De Commissie benadrukt dat er geen centraal Europees registratiesysteem wordt aangelegd.

Griekenland vroeg in januari om de invoering van zo’n pas. Het land waar toerisme een belangrijke inkomstenbron is, is gestart met een vaccinatiecampagne op de vele kleine eilanden met weinig inwoners om zo corona-veilige vakantiegebieden te creëren. Met Israël, waar een groot deel van de bevolking al gevaccineerd is, worden afspraken gemaakt om weer toerisme toe te laten, meldde Politico afgelopen weekend.

De pas sluit ook aan bij de Nederlandse plannen om een vaccinatiepas te maken waarmee coronavrije burgers toegang kunnen krijgen tot plaatsen en evenementen die voor anderen gesloten blijven.

cc-foto: Marco Verch