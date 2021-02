Europa op zoek naar vrouwelijke en gehandicapte astronauten

Het Europese Ruimteagentschap ESA wil meer diverse ruimtevaartcrews. Bij de nieuwe wervingsronde voor astronauten roept de ruimtevaartorganisatie vrouwen en gehandicapten daarom op om te solliciteren.

De Italiaanse astronaute Samantha Cristoforetti denkt dat een handicap geen beletsel hoeft te zijn voor een een ruimtevaartcarrière. “Als het op ruimtevaart aankomt, zijn we allemaal gehandicapt”, tekent persbureau Reuters op uit haar mond.

Dit is de derde sollicitatieronde in de geschiedenis van ESA. Aanmelden is mogelijk van 31 maart tot 28 mei. Daarna volgt een selectieproces waarvan de uitslag volgend jaar oktober wordt verwacht. ESA is op zoek naar in totaal 26 astronauten.